黨產會：救總受KMT指揮入韓戰戰俘營策反

2019-08-15 11:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會在「絕對機密」黨史資料發現，前身為「中國大陸災胞救助總會」的中華救助總會，在韓戰期間受國民黨指揮，以慰問團名義進入濟州島戰俘營，秘密策反中國戰俘選擇遣返來台，成為對匪鬥爭的「反共義士」宣傳工具。

據國民黨第7屆中委會第47次會議紀錄顯示，在國民黨開會指示下，1953年8月26日，救總抵達韓國戰俘營展開慰問工作，成員包含救總秘書長方治、總政治部副組長江東海、國民黨第三組專門委員甘澐等人。

黨產會委員表示，1953年6月所簽「朝鮮停戰協定」規定，韓戰戰俘遣返採「不強制遣返」，戰俘可自由選擇遣返地，當年戰俘營是「中立區」由印度、波蘭、捷克、瑞典、瑞士5國負責，因中華民國官方不能進入，國民黨遂派救總進行政治任務。

委員強調，救總慰問團只是掩人耳目，表面上做人道探視工作，實際上肩負黨交辦機密任務，要在各戰俘營串連一些過去具國民黨背景的軍官，在營內建立自治組織，並計畫在營地懸掛中華民國國旗，作為反共義士投奔「自由中國」的象徵。

「救總是國民黨和政府的白手套！」委員指出，從機密檔案可知，當年政黨和政府不方便出面執行的任務，國民黨就委由救總執行，對外偽裝成人民團體的救總，順利以慰問團名義進入戰俘營，亦按照黨中央交辦事項，聯繫自己人組成自治組織，成功策反1萬4千多名中國志願軍戰俘來台，僅400多人選擇回到中國。

委員提及，黨產會派人一本一本爬梳黨史檔案，才發現許多「反共抗俄」任務與救總有關，可見救總非一般救濟組織。而國民黨當年開會交辦「慰問反共義士」任務時，最重要的「援救韓境中國反共義士工作方案」鬥爭策略，並不隨會議紀錄印發，僅少數黨內高層才知鬥爭內容。

國民黨當時密謀，在中國志願軍戰俘被移往中立營之前，要請反共義士要求聯合國給予確切保證，另請外交部向美方作試探性交涉，准許我方選派受訓譯員參加美方觀察小組。之後進入中立區，要建立戰俘營間的自治組織，更要策反戰俘來台，將戰俘當成對匪鬥爭的意識形態工具。

黨產會強調，自治組織成功策反中國戰俘選擇來台，1954年1月23日運載戰俘的軍艦在基隆靠岸，國民黨強力宣傳「反共義士」回歸自由中國，才有了後來「一二三自由日」口號，以韓戰戰俘為例，救總作為國民黨政策之執行者，成功達成黨所交付的業務。

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