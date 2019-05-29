可以回家了！伊拉克將188名IS疑犯子女送返土耳其

2019-05-29 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克司法部發言人今（29）日表示，已將188名土籍伊斯蘭國嫌疑犯的子女，在雙方代表及聯合國兒童基金會（UNICEF）的陪同下，送回土耳其。

據《路透》報導，今日188名土籍伊斯蘭國嫌疑犯的子女，已在伊拉克、土耳其雙方及聯合國兒童基金會代表的陪同下，從巴格達（Baghdad）機場搭上返鄉的飛機。

伊拉克司法部發言人、法官阿比格達（Abdul-Sattar al-Birqdar）在官方聲明中表示：「負責審理恐怖份子案件及國際嫌犯的中央法庭，今日已將188名被伊斯蘭國恐怖份子留下的兒女移交給土耳其。」他補充道，其中部分兒童因已滿伊拉克法定年齡（9歲）而被控非法入境，但已經服完刑。

據《路透》今年3月的特別報導指出，估計約有1100名伊斯蘭國兒童在伊拉克被捕，較為幼小的孩童和他們的母親待在監獄中，至少已傳出7起死亡案例。另外數百名較年長的兒童，被控非法入境或參與伊斯蘭國組織，約有150名9至18歲的兒少已經被判刑，刑期從數月至15年不等。

伊拉克目前正起訴數千名伊斯蘭國嫌犯，也希望將無法起訴的對象送回原國，但由於法律涉及層面複雜，且政治上爭議頗鉅，目前有許多國家皆拒絕這項提議。

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