國台辦批民進黨搞亂香港 陸委會嗆：歪曲真相、顛倒是非

2019-08-13 22:25

首次上稿 22:01

更新時間 22:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨主席卓榮泰臉書發文表示，香港的流血衝突再次印證文化差異的強制統一註定失敗，無論是美其名為主權回歸、政權移交、九二共識、一國兩制或是武力解放，都會是歷史悲劇。中國國台辦今晚透過新聞稿稱，卓榮泰搞亂香港，並指責民進黨及其當局在其中扮演了極不光彩的角色。對此，陸委會回嗆，歪曲真相、顛倒是非。

中國國台辦發言人馬曉光表示，「卓榮泰其人此番大放厥詞，企圖對香港近期事態推波助瀾，搞亂香港；企圖通過誣衊攻擊大陸、詆毀『一國兩制』，煽動島內民粹，謀取選舉利益，都是不會得逞的。」

馬曉光稱，「近期香港局勢複雜嚴峻，民進黨及其當局在其中扮演了極不光彩的角色。我們要正告民進黨及其當局立即收回伸向香港的黑手，否則必將自食惡果。在中央政府堅定支持下，香港特別行政區政府、社會各界完全能止暴制亂、恢復秩序，保持香港長期繁榮穩定」。

陸委會批評，近期中共官方或側翼胡亂抹黑台灣的惡意語言，是中共執政出包時的慣用卸責伎倆；非但無法掩飾中共箝制香港民主人權的事實，反更突顯其習於歪曲真相、顛倒是非的低劣本質。

陸委會說，香港今日不穩定局勢，罪魁禍首是提出修改「逃犯條例」的港府，以及打壓人權、箝制司法的中共當局。我方也要正告相關方面，與其浪費生命發廢文，倒不如清醒地面對問題，妥善回應香港民眾期待，才是恢復香港平靜、重拾民眾信任的關鍵所在。

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