公關費買空氣清淨機送人 二林工商前校長鄭玉珠遭彈劾

2019-08-13 17:05

〔記者謝君臨／台北報導〕彰化縣二林高級工商職業學校前校長、曾文高級家事商業學校教師鄭玉珠，涉嫌以公關費購買兩台空氣清淨機，1台自己用，另1台贈送給與校務無關的友人，另涉更換發票、修改估價單等不當行為，損及機關及教育人員形象，違法事證明確，監察院今以12比1的票數，通過監察委員王美玉、趙永清提案彈劾鄭。

今年6月25日，彰化地方法院依犯商業會計法2罪，判鄭玉珠應執行有期徒刑10月，緩刑2年，須支付公庫5萬元，並服60小時義務勞務。

監委指出，校長的公關費支出，依規定須與校務發展有關，鄭玉珠卻於2017年11月5日，以公關費1萬7800元購買1台空氣清淨機；為了順利核銷，鄭於同月27日，要求店員將空氣清淨機的發票，換成名牌吹風機的發票，29日再要求店員將估價單日期提前為11月1日，以符合合理購買流程。

而後，鄭玉珠又故技重施，在同年12月24日購買第2台空氣清淨機，又是以換發票、改估價單方式，將購買品名改為5支吹風機，其中9050元由禮券付款，另7750元由王姓友人刷卡，這筆款項也以公關費報銷。

監委表示，事實上，鄭玉珠購買的就是2台空氣清淨機，1台自用，另1台送給與校務發展無關的王姓友人，卻以1支名牌吹風機、5支平價吹風機報銷，並聲稱送給友人。

監委認為，鄭身為校長，所做所為嚴重影響教育人員形象，除了觸犯商業會計法及刑法，並有違公務員服務法規定。全案不法所得金額雖不高，違失件數卻非單一，考量鄭身為國家高階教育人員，且擔任簡任職校長，竟不實申領公關費，傷害教育人員廉潔形象，為整飭官箴，並杜絕僥倖，應有予以懲戒之必要。

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