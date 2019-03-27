獨家》二林工商前校長鄭玉珠涉貪 教育部今決議停聘

2019-03-27 18:54

〔記者林曉雲／台北報導〕杏壇醜聞！位於彰化縣的國立二林工商前校長鄭玉珠涉貪，檢方調查鄭玉珠涉嫌詐領公共事務費，以公帑買兩台空氣清淨機，一台自己用，一台送友人用，修繕校長宿舍奢華，還購置高檔枕頭兩個近5千元等，涉犯詐欺取財、違反商業會計法等罪起訴，教育部國教署今天開會，署長彭富源表示，會議決議將鄭玉珠停聘，在法院判決確定後再啟動解聘。

彭富源表示，事發之後，鄭玉珠已從二林工商校長改調曾文家商教師，因她於二林工商校長任內，違反相關法令規定，經彰化地檢署提起公訴，曾文家商校教評會審議，認定其行為違反相關法令規定，經有關機關查證屬實予以停聘，並送國教署審議，國教署今開會決議停聘，鄭師目前已停聘中，如法院判刑確定，曾文家商教評會即再啟動是否解聘之審議。

檢方調查，在去年6月和9月間，鄭兩度搭老師便車出差，卻申報交通費，校方每月編列校長公共事務費8000元，去年11月間，鄭申報費用購買知名限量版吹風機表明送給貴賓，但經辦人員未看到吹風機，也不知道收禮貴賓姓名，受到壓力才核銷經辦，檢方亦收到檢舉指鄭修繕校長宿舍，要求包商私下變更，採用不符設計內容的高檔衛浴建材，購買兩個價值4999元枕頭，還有一套1萬400多元的咖啡杯，離譜奢華犯行讓教育界咋舌。

教育部也收到檢舉，指二林工商進修部一名學生兩次補考未過，依規定應該要留級，但鄭玉珠竟然跳過反對再次補考的導師，讓這名學生違法補考第三次，且把責任推給導師，幸該導師有留下文字紀錄，足證違法補考非導師所提，導師後也提告鄭校長等人涉犯公務員偽造文書罪，檢察官以鄭玉珠等人非法定公務員而不予起訴，但未能平校內老師之眾怒。

教育部之前已召開「國立高級中等學校校長成績考核小組會議」，以鄭玉珠涉貪事證明確，決議記大過、調離校長現職及移送監察院查處，今再決議停聘，這是繼發生集體性侵案的南部某國立特教學校校長遭記過調職後，再有國立高中職校長遭重懲的罕例。

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