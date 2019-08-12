時力5決策委員溫情喊話 盼邱顯智繼續領航向前

2019-08-12 18:13

〔記者謝君臨／台北報導〕邱顯智今辭去時代力量黨主席一職，引發政壇議論；對此，包括時力立委徐永明在內的5名時力決策委員，稍早發布共同聲明，強調「顯智，我們要一起打完這場堅持台灣的戰！」，對於2020年台灣的保衛戰，戰隊都在，船長不能現在拋下夥伴，時力需要你這個「安安船長」，繼續領航向前。

共同發布聲明的時力決策委員，除了徐永明之外，還包括李柏毅、林于凱、陳薇仲及時力黨團主任陳惠敏。

聲明指出，顯智自3月就任黨主席以來，所面臨最大的挑戰，就是2020年的台灣保衛戰。時力作為戮力於國家正常化及社會改革的年輕政黨，自2015年創黨投入國會選舉，翌年進入立法院以來，一直都在思考讓台灣成為各個世代的人，都能同感幸福的獨立國家，所有的工作重心，也都以這樣的想法作為核心價值。

聲明寫道，從2015年投入立委選戰以來，在顯智身上看見他對理想的堅持及承擔，即使面對極大壓力，也仍為了公平正義的理念而戰。從顯智2016年在新竹市的選舉結果可以看見，這樣的路線是能夠感動台灣人的。這也是為什麼，在2月的主席選舉時，我們願意支持顯智，而這樣的支持，到今日並未改變。

聲明強調，2020年保衛台灣，原就是所有堅持台灣主體的人的共識，時力竟要在最近受到質疑、攻擊和不斷地「被表態」，這對時力及支持者來說，不只是不解，更是折磨。保衛台灣，不是任何人的專利，更不是只有一種路徑。時力在意促成社會對話、正義的可能、改革動力、世代公平。這是我們保衛台灣的方式。

聲明表示，近來顯智遭受許多放話與攻訐，受到很多委屈。但他一直用溫暖和寬厚，企圖解決這樣的困境，協調不同的意見。他也一直信任黨內的每個人，只在意共同信仰的價值而非分化。可惜的是，這樣的努力卻仍不被認可，讓再怎麼陽光、總是以「安安」為發語詞來展開每一段對話的顯智，也感到無力了吧。

聲明指出，「顯智，我們要一起打完這場堅持台灣的戰」，即使再怎麼艱苦，我們都要一起繼續撐出這樣的空間。戰隊都在，船長不能現在拋下夥伴。長久以來看著時力成長的朋友們，遍佈全台各地，大家希望的是我們堅持走下去，而這需要你這個安安船長，繼續領航向前。

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