負起政治責任 邱顯智辭時代力量黨主席

2019-08-12 13:13

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量邱顯智稍早召開記者會指出，針對連日來時代力量的紛擾，支持者疑慮、失落，就此辭去黨主席職務，負起政治責任，期待新任主席繼續開創出路；若黨有需要，他願意披上戰袍，為時力到艱困選區拚戰；時力發言人李兆立說，新任黨主席將由決策委員會選出。

邱顯智表示，從創黨至今到今年3月接任黨主席，他和團隊沒有一天不是為了守護台灣主權，堅持公平正義來努力，作為創黨黨員，面臨台灣藍、綠兩大黨，必須要有淘汰國民黨、制衡民進黨，堅持公平正義的第三勢力，在追求台灣國家正常化的目標努力，感謝大家的辛苦，可惜他個人能力不足以帶領大家完成使命。

至於職辭的兩個主要原因，第一，這幾個月來，努力希望透過對話，凝聚黨內共識，去異求同，並保有黨的自主性，對執政黨做有效監督，但還是發生林昶佐委員退黨憾事，無法促成黨內有效對話，萬分遺憾，對此，負起政治責任。

第二，7月底發生高潞以用事件，雖紀律委員會明確調查處理，上週四完成裁決書除名，但就這樣的事件，已造成黨的聲譽蒙塵；高潞列為不分區第一名，黨必須面對，黨主席以最適切的方式負起政治責任，期待繼任的主席完成未盡之功，面對黨內路線歧異，能以更有效的方式處理，齊力並進，打贏2020選戰。

邱顯智強調，辭任後，他依然為時力打拚，讓青年透過此平台實踐理想，目前黨內所提名的參選人，均經嚴謹、民主通過最佳人選，他將義無反顧地協助這些參選人；若黨有需要，他也願意披上戰袍，為時力到艱困選區打拚，讓人民願意跟我們一起努力，再次向支持者及社會大眾為連日來的紛擾道歉，後會有期。

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