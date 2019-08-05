時力黨主席邱顯智：我支持蔡英文總統連任

2019-08-05 23:09

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量近期風風雨雨，面臨內憂外患，黨主席邱顯智今晚稍早於臉書發文，針對時力路線問題，以及是否有可能與民進黨合作等議題，一一說明；邱強調，「作為黨主席，我支持蔡英文總統連任」，他從不是一個「看風向」的人，「外交國防上支持蔡英文總統，內政上持續監督民進黨」，但不能只淪為口號。

邱顯智表示，最近社會各界對時力政治路線有許多疑問，同時，近期他將與民進黨主席卓榮泰對談，針對政策、價值與是否有合作的可能來做討論。而在對談之前，他要再次向大家說明時力的立場；首先，「作為黨主席，我支持蔡英文總統連任」；時力並非「看風向」的政黨；選舉合作前必須先釐清價值。

邱顯智指出，時力決策委員會通過這項決議：「時代力量肯定蔡英文總統在捍衛主權上的努力，並支持本土政權的延續及改革，同時，黨中央也展開與理念相近的友黨就政策與議題的對談，唯有確立相同的目標，才能展開合作的實質可能，共同作戰的意義才能彰顯。他希望在黨代表大會上，說服大家支持這項決議。

邱顯智強調，許多人批評時力是一個「看風向」的政黨，但這是誤解。2018年，他作為竹苗黨部主委，當黨內還陷入「挺柯」、「反柯」之爭時，他就和7位議員候選人共同明確提出「反對兩岸一家親」的主張；而後，他在競選決策委員時，也再次提出此主張，並獲選為黨主席。我們在主權立場上，一路走來相當明確。

邱顯智說，「外交國防上支持蔡英文總統，內政上持續監督民進黨」這句話當然沒有問題。但「持續監督」不能只是一句口號。若時力只空喊挺英，而不檢視過去4年民進黨尚未落實的改革，並確認未來4年民進黨預計改革方向，那換來的將不會是時力支持者群起「挺英」，而是許多支持者將可能感到失望而出走。

邱顯智表示，「選舉合作前必須先釐清價值」，既然這是他當選黨主席前的主要政見，他當然必須貫徹這樣的主張。近期，卓榮泰主席終於回應這個邀請，將與時力展開對談，他也將秉持這樣的立場。

此外，邱顯智也盤點眾多關鍵法案，確認民進黨能在屆期結束前進行處理，這些法案包括，反對紅媒滲透的「廣電三法」、「兩岸人民關係條例」；落實居住正義的「實價登錄2.0」；人民參審制度及「妨害司法公正罪」；公益揭弊者法案；礦業法；最低工資法等。

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