與時力黨主席對談後 民進黨：台北市5區立委提名暫緩

2019-08-06 20:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席卓榮泰今下午與時代力量主席邱顯智會面。民進黨發言人周江杰會後轉述會議雙方兩點，第一，卓榮泰支持立院民進黨黨團，就時力所提優先法案，將與立案時力黨團儘速溝通協調；第二，針對明年區域立委選舉布局，於一方已提名、另一方未提名之選區，雙方暫緩提名。

由於兩黨協商出現進展，據了解，民進黨中執會明原規劃進行的第二波區域立委徵召提名，也出現變化。在台北市八個區域立委選區，除了民進黨在台北市第一選區（士林、北投）已提名立委吳思瑤、台北市第二選舉區（大同、士林）已提名立委何志偉，中執會明僅將通過在甫退出時力的立委林昶佐所屬的台北市第五選區（萬華、中正）不提名案，尚未提名的五個區域選區，民進黨將全數暫緩提名。

黃國昌選區與其他雙方皆提名選區還沒談到

針對時力立委黃國昌所在新北市第十二選舉區（金山區、萬里區、汐止區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區），黃國昌是否繼續參選、民進黨是否提名，以及民進黨已提名、時力也已接續提名人選之選區，包括新北市第一選區、新竹市選區、高雄市第八選區（鳳山）等，後續如何處理，周江杰表示，此次會面都沒有談到。

民進黨中執會明將進行第二波立委徵召提名，台北市部分，原規劃包括台北市提名台北市第四選區（內湖、南港）台北市議員高嘉瑜、台北市第七選區（信義區、松山區）提名台北市議員許淑華、台北市第八選區（文山、中正選區）提名政壇新人、中研院學者吳乃德兒子吳怡農參選。但因兩黨主席結論、加上兩黨協商有新進展，民進黨在台北市尚未提名的五個區域立委選區將全數暫緩。

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