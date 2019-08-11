「民眾黨」澄清粉專非官方授權 網狂譙：自己就是山寨黨

2019-08-11 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲所組政黨以蔣渭水的「台灣民眾黨」為名，各界質疑聲浪持續不斷。「台灣民眾黨」近日發表澄清聲明稿，澄清現在網路上的粉專、社團，皆與該黨無關，希望民眾不要混淆。然而，該篇聲明稿卻引起不少網友批評，「你也知道混淆很困擾，那你要不要把自己先混淆1920年代的台灣民眾黨黨名改一下？！」，還有網友嘲諷「山寨黨」，更有網友怒嗆「要真有心避免民眾混淆，擅自挪用的黨名就給我改掉啊，扯這麼多」。

「台灣民眾黨」發言人之一林珍羽昨（10日）在臉書貼文中表示，目前臉書上以「台灣民眾黨」為名的粉專或是社團，皆非由該黨所成立，或委託授權經營，其發表的圖片及文章，亦不代表本黨之立場及意見，文末更標籤註記「＃特此嚴正聲明 #本籌備處保留法律追訴權」。

對此，不少網友批評，「台灣民眾黨的名稱並非柯文哲或貴黨專有！」、「你們可以澄清，但別人要使用，你們目前實務上沒有什麼法律權力」、「台灣民眾黨不屬於蔣渭水專有、所以是柯文哲專有嗎？都還沒成立，就在嗆保留法律追訴權，TMD是沒律師嗎？還是律師建議用這個模糊字眼來威脅其他人？」、「這黨名字之前就用過了，保留什麼法律追訴權...？」，也有網友表示困惑，「可是那個粉絲頁也都是真的內容欸@@，我看都是柯文哲講過的話」。

還有網友引用蔣渭水文化基金會本月1日的聲明，「柯市長欲籌組『台灣民眾黨』，黨名與1927年台灣歷史上第一個政黨專有名詞相同，易造成混淆，且『台灣民眾黨』是全民歷史資產，非誰的專屬專用，請柯市長再加斟酌，以示對歷史及對渭水先生尊重。」

對於種種批判及質疑，林珍羽僅以同樣的「罐頭訊息」回覆，更有「熱心」網友「擔心」林珍羽回覆不完太多的質疑，「幫忙」複製貼上「罐頭回覆」，並揶揄「只會跳針，我來幫忙回」。

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