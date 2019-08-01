柯P組黨》蔣渭水文化基金會：台灣民眾黨是全民資產，請斟酌

2019-08-01 15:37

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市長柯文哲組「台灣民眾黨」，宣稱是追隨台灣民主運動先驅蔣渭水。不過，蔣渭水文化基金會今天聲明指出，「台灣民眾黨」是1927年台灣歷史上第一個政黨，是全民歷史資產，非誰的專屬專用，「請柯市長再加斟酌，以示對歷史及對渭水先生尊重。」

蔣渭水文化基金會簡稱「台灣民眾黨」為「民眾黨」，並重述三大綱領為「政治的自由、經濟的解放、社會的平等」，希望後人高舉蔣渭水名義時，是「真正具備有渭水先生無私的社會運動家精神，以及真能貫徹其理念的決心與行動，而不是僅僅做為提升形象的標竿。」

蔣渭水文化基金會對柯市長籌組「台灣民眾黨」的聲明全文：

文化使人凝聚，政治使人分裂，本會為文化基金會，期盼各界能文化凌駕政治，這也是渭水先生最重要的核心價值，明載於其〈臨牀講義〉及〈台灣文化協會會歌〉之中。

個人有組黨結社的自由，家屬有其個人言論的自由，基金會都予以尊重。民眾黨的三大綱領為「政治的自由、經濟的解放、社會的平等」，凡認同渭水先生精神與理念者，基金會也都予以尊重，惟須真正具備有渭水先生無私的社會運動家精神，以及真能貫徹其理念的決心與行動，而不是僅僅做為提升形象的標竿。

柯市長欲籌組「台灣民眾黨」，黨名與1927年台灣歷史上第一個政黨專有名詞相同，易造成混淆，且「台灣民眾黨」是全民歷史資產，非誰的專屬專用，請柯市長再加斟酌，以示對歷史及對渭水先生尊重。

蔣渭水文化基金會 2019年8月1日

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