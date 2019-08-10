迷客夏才宣傳採用台灣黃豆 卻捲入「中國台灣」表態風暴

2019-08-10 23:30

〔記者楊金城／台南報導〕知名手搖飲品牌「迷客夏」也扯入「中國台灣」政治風暴，引起非議，但「迷客夏」才在8日父親節當天，為支持台灣農民，不惜採用高於進口成本多4成的國產新鮮黃豆製成的非基改豆漿作為飲品原料。

「迷客夏」捲入「染紅」風波，有民眾抱不平，批評這都是中國逼迫進軍中國市場的台灣冷飲業者政治表態的無理作為。

「迷客夏」在中國12家分店的微信官網冠上來自「中國台灣台南」，引起台灣網友反彈，揚言抵制，「迷客夏」今天聲明回應說，因微信公眾號內容審查之故，如果要使用「台灣」，就必需被加上「中國」。造成台灣網友誤解與傷心，感到抱歉。

「迷客夏」聲明說：「我們來自台灣，所以單純的想把台灣寫出來；造成喜歡我們的朋友困擾與誤解，甚至很多朋友因此傷心，感到抱歉。這個事件我們會深刻檢討，但並不會影響我們要把台灣職人精神與台灣品牌推向世界的決心，未來在表達上，我們會更加留意，謝謝所有的關心，真的由衷感謝大家。」

「迷客夏」 從台南發跡，由佳里酪農起家在佳里創始店，在台灣現有連鎖223家，海外在中國12家，香港、新加坡、溫哥華、墨爾本也有門市，日本青山直營店預計今年9月開幕。除在中國外，其他國家門市並無「中國台灣」名稱。

「迷客夏」董事長林建燁與中都農業生產合作社合作，採用國產非基改黃豆製成的豆漿加入飲品，支持台灣農民，8日還與農糧署官員一起宣傳「小迷豆漿」飲品在全台「迷客夏」門市開賣。

捲入「中國台灣」風波後，新開的台南佳里二店今天生意似乎未受影響，有顧客不知道飲品店「中國台灣」風波，也有人不解「台灣就台灣，為何要加中國？」有人抱不平說「迷客夏」是被中國逼迫的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法