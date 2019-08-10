國民黨不分區立委提名辦法擬循往例 但尊重中常會決議

2019-08-10 15:31

〔記者施曉光／台北報導〕雖然國民黨不分區立委提名作業10月才要啟動，許多中常委最近關切不分區名單同意權行使方式，有些人主張應將過去不同意票數過半才被剔除名單的規定，改為同意票數過半才算通過，也有人建議只要不同意票數高於同意票數的人，就應該刷掉，但組發會預定10月提報中常會的不分區立委提名辦法草案方向仍將依循往例規定，至於是否要做改變，將尊重中常會決議。

國民黨中常委江碩平在7日中常會上提議，過去幾次全代會中央委員許長輝都提案要求修改不分區同意權方式，但都沒有下文，建議黨中央這次應該處理，否則實在說不過去，黨主席吳敦義當場指示組發會主委李哲華說明。

據轉述，李哲華解釋，過去沒有要提名不分區立委，時空條件不對，自然不可能向中常會提出不分區提名辦法草案，預定10月就會提報中常會，如果中常委對過去不同意票數過半才算否決有不同意見，屆時中常會可以修改草案內容，權責在中常會，將尊重中常會決議。

國民黨不分區立委提名程序是先由中央提名審核委員會接受各方推薦或自薦，然後排出一份提名名單草案，送中常會核備後，交付中央委員會議由210位中央委員行使「不同意權」（即2分之1以上不同意才被刷掉），中央委員會議通過的名單最後再交由黨主席核定。

但據了解，雖然黨主席對不分區名單的裁量權是在最後一個核定階段，但事實上在中央提名審核委員會研提名單時，黨內高層就有介入調整的空間。

雖然10月才要啟動不分區提名作業，但據悉，藍營各方人士早已開始積極爭取機會，據其中一位當事人說，「現在是人人有希望，但個個沒把握」，黨主席吳敦義對於表態爭取者都沒有做出承諾。

據了解，挺韓中常委在7月24日中常會原本要連署提案要求34個不分區立委名單，由吳敦義與總統參選人韓國瑜各提名一半，但最後多數中常委並沒有連署，最後胎死腹中。

黨內人士指出，韓國瑜本人應該沒有這個意思，而且這種提案反而會害了韓，畢竟幫過韓的人太多，要選總統的人，最好不要得罪人，否則會像前主席朱立倫4年前的情況一樣，「因此得罪黨內一票人」，但這位人士也說，吳敦義應該還是會尊重一下韓國瑜。

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