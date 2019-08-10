爭取紙風車台中演出4場次！ 洪慈庸：讓藝文表演延續

2019-08-10 12:26

〔記者張軒哲／台中報導〕紙風車劇團因台中市政府刁難，取消原定本週末舉行的公益演出，此起各界議論。立委洪慈庸今日上午受訪表示，過去每年都有在選區舉辦，未來將持續努力讓藝文表演延續，她已邀請紙風車預計4場次到潭子、大雅、神岡、后里演出。

洪慈庸指出，日前紙風車宣布跳過台中演出，服務團隊也接到許多爸爸、媽媽與小朋友的反應，希望紙風車繼續到台中演出，所以她也向紙風車爭取，第一協調階段確保不要跳過台中，接下來幾個月，已分別邀請紙風車、卡車到選區（潭子、大雅、神岡、后里）來演出，預計4場次為9月28日神岡場－神岡國小、10月26日后里場（場地確認中）、11月23日潭子場（場地確認中）、12月15日大雅場（場地確認中）。

洪慈庸提到，紙風車執行長李永豐說「一生從不中立，全都倒向孩子。」讓剛成為媽媽的她相當感動，她也認為，政治要讓孩子有更好的未來，讓孩子在社會有更好的資源與歡笑。

她說，自己相當重視孩子的藝文教育，每一年都會邀請紙風車來到選區演出，並找民間企業共同來支持，因選區非都會型區域，藝文資源相對缺乏，她持續協調讓過去沒有的資源進到潭雅神后，未來也會持續，讓小朋友擁有最好的資源、看到最好的表演。

洪慈庸說，紙風車在319個鄉鎮縣都演出過，到每個地方都會由地方單位做協辦，也希望在地里辦公室、區公所、學校、家長會等單位共同支持，讓小朋友都能獲得觀賞演出的機會。

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