涉寄血衣給駐台港辦 靜宜大學生到案否認恐嚇

2019-08-10 10:57

〔記者邱俊福／台北報導〕北市信義區的香港經濟貿易文化辦事處，日前收到一箱以紅色油漆做成的「血衣」、金紙的包裹，遂行恫嚇，案經辦事處派員至北市警信義分局報案後，警方今天通知靜宜大學大學生林致宇到案說明。他強調，只是單純表達自由民主的訴求與善意提醒，而血衣是象徵元朗事件中香港人所流的血，冥紙則是象徵香港市民對於暴力鎮壓的恐懼，並沒有恐嚇意圖及行為。

台北的香港經貿文辦是在6日下午收到包裹，內附具名信函、一件用紅色油漆做成的「血衣」及拜祭用金箔紙，信函中認為若在香港的衝突不快速平息，經貿文辦將會面對最激進甚至暴力、非理性的手段。信函亦聲稱已有駭客竊取經貿文辦所有職員的個人資料，並指出經貿文辦在收到該函件後「應該要明白事情的嚴重性，以確保HKETCO所有職員在台灣的自身安危」。

由於林生直接具名，昨天警方發給通知書要求到案說明。今天上午10時許，林生警訊前在警分局門口召開記者會，而訊後警方將依恐嚇罪嫌函送檢方偵辦。

他表示，經貿辦事處宣稱僅有報警，沒有對任何人提出告訴，是對於中華民國法律的認知有所錯誤，因該辦報案的內容所涉及的相關條文屬非告訴乃論之罪，一經警察機關受理，即已進入司法程序，等同報案與告發幾乎再同一時刻完成。

針對經貿文辦發言人指出「包裹內信函及物品具明顯威嚇意味」部分，包裹內容物有道具血衣及冥紙，僅是作為宣示性的象徵物品，此於信函開頭中便有提及，「血衣是象徵元朗事件中香港人所流的血」、「冥紙則是象徵香港市民對於暴力鎮壓的恐懼」，並不如同該辦所言有加害於任何人的生命、身體的恐嚇意圖及行為。

另信函中提及「如果衝突持續擴大，台灣人將會以最激進的手段面對經貿文辦，甚至是暴力的非理性的」。該段文字並非指他本人意圖對該辦有任何不利的行為，而是認為在台灣人高度關注事件的情形下，再加上先前早已有團體至該辦外抗議，倘若在台其他社運人士情緒持需升溫，經貿文辦作為唯一香港駐台灣官方代表，將會成為抗議標的的首要目標，此為合理推論將來可能發生的情形。

他表示，信函中提及「經貿文辦職員的個資已遭到國際知名的駭客竊取」，這段文字純屬他所聽聞的消息，不確定其可信度，亦非他所樂見，但基於對辦事處人員的安全保護考量，選擇寧可信其有，故將本段文字加註於信函上作為善意提醒，如果要說這是恐嚇，只能感嘆自己是「好心被狗咬」。

香港政府不斷試圖將這次事件定調為犯罪行為，與其將香港和平示威者定調為暴徒，手段如出一轍。明顯想要規避政治責任、置台灣人的意見與訴求於度外，並透過司法手段追殺逼迫異議者禁聲，身為加害者卻不斷的裝做自己是無辜的受害者，此等方式極為可恥，無疑是「作賊喊捉賊」。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法