台灣爆多家「舔共茶」 王定宇：拜託義美快開手搖飲

2019-08-10 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕繼「一芳水果茶」舔中事件爆發後，立委王定宇在臉書整理出台灣目前被爆出的幾間「中共立場茶」，全都為知名連鎖手搖業者，王對此表示，未來可以興起「喝白開水的健康潮流」，或是「拜託義美快開手搖飲料店」。

一芳水果茶本月5日在官方微博、微信發文支持一國兩制、反對香港罷工，更表示將與擅自罷工的一芳加盟店解約，此舉引發台灣社會撻伐，臉書創辦人的IG帳號更被廣大憤怒網友湧入留言，但一芳台灣總公司對此聲明，微博聲明不能代表台灣公司立場。

「台灣貢茶」公司總部位於高雄，該企業的微博帳號9日發表聲明：「堅決支持一國兩制，香港是中國不可分割的一部分」；「台灣貢茶」在中國的註冊公司「四雲奶蓋貢茶中國」也同步指出，「四雲奶蓋始終堅持一個中國原則，遵守國家政策」。

CoCo都可的微博帳號9日晚間7點7分發表聲明「堅決服從與支持（中國）國家法規政策」，並強調「沒有任何模糊空間」，台灣官方網站、官方臉書粉絲專頁帳號隨後關閉，頁面上所有對台灣民眾宣傳的活動也全數消失。

「大苑子DaYungs」官方微博被發現，在今年4月8日發出的一篇貼文顯示，「大苑子源自中國台灣，以新鮮果茶聞名海內外。2015年在內地成立第一家店—上海日月光店」。

王定宇對此在臉書指出，未來台灣對於手搖飲料會有2種發展趨勢，第1種是「喝白開水的健康潮流」，第2種是拜託本土企業「義美」或是其他不會為了賺錢出賣台灣的商人，趕快開設新的手搖飲料店。

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