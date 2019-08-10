台灣便當完勝！中國網軍炫耀紅色便當 被立委打臉了

2019-08-10 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國網軍在臉書炫耀人民幣24.8元（約新台幣110元）的便當，嘲笑台灣沒有照片中的菜色，立法委員林靜儀對此貼出南投草屯便當反擊，並表示不但不到台幣100元，還附贈味噌湯1碗。

中國網軍8日在臉書社團「中華人民共和國總政治作戰局統戰部理事公會」發出1張便當照片，能見到裡面有切成條狀的肉、細小雞腿、豆干、玉米、豆芽與煎蛋，他表示，「中午吃外賣，24.8元人民幣，30分鐘送達，還送一小瓶可樂，台灣有嗎？」

立委林靜儀對此9日深夜在臉書發文，她貼出1張在南投草屯市場內購買的便當照，裡面有炒蛋、海帶、高麗菜、四季豆、芥菜、虱目魚肚、滷肉、榨菜，林透露，這個便當售價不到100元，還有附贈1碗味噌湯，她嗆中國網軍，「你那種的在台灣是真的沒有因為很不行」。

林靜儀強調，「這位中國的朋友，勸你不要跟台灣人比便當，真的」，林靜儀另外在留言區貼出立法院小吃部販售的餐點，內容物有10粒水餃、炒地瓜葉、高麗菜、滷茄子與蘿蔔，並表示「我記得這樣好像80元以內吧」；該名中國網軍貼文目前已從臉書移除。

林靜儀臉書全文

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