「田園工廠」業者怕被檢舉 塞爆台南座談會

2019-08-09 21:10

〔記者王捷／台南報導〕開鄭南榕玩笑開過頭的博恩夜夜秀，上個月批判立院三讀通過的工廠管理輔導法修正案，該法將針對三萬多間有一定規模、未能合法登記的違章農地工廠，在20年內合法化，他發起一人一信、塞爆經濟部的行動，要檢舉農地工場，讓台南「田園工廠」擔心遭拆除或停水停電。立委陳亭妃邀請經濟部工業局長呂正華到台南開座談會，強調只要在2016年5月19日前建立的「田園工廠」，若符合低污染資格，將可在10年內取得特定工廠登記，未來列為合法工廠。

1960年代興起農業補輔佐工業，加上法令規範不明確，讓中、南部地區的農田中多出許多違建工廠，排出的廢水影響周圍農田作物，引起環團關注，如今三讀通過，要求違章工廠要在20年內輔導合法，但環團認為，20年的時間太長，博恩夜夜秀也批評，號召粉絲能一人一信檢舉農田工廠，要向經濟部表達不滿。

依據經發局統計，台南未合法的「田園工廠」有3000多間，部分業者得知，相當緊張，為了輔導工廠合法，陳亭妃邀請濟部工業局長呂正華到台南開座談會，業者得知以後塞爆現場，都想知道如何能合法化。

市府經發局指出，目前已委託成功大學協助勘查，將於今年8月至11月底盤整所有「田園工廠」，資料收集完成後進行分級、分類輔導管理，後續再依高汙染與低汙染工廠的級別處置。

呂正華說，修法後未登記工廠將全面納管、分類管理，在2016年5月19日前建立的工廠，若符合低污染資格，將可在10年內取得特定工廠登記，未來列為合法工廠。取得臨時登記的工廠，需在2年內申請特定工廠登記，並於施行後3年內提出改善計畫，未來每年繳交營運管理金以符合特定工廠規範。申請為特定工廠後可享引進外勞、准予申請水電、土地合法等原先沒有的措施。

陳亭妃說，為讓業者安心經營與農地環保，明年一月新法實施後，經濟部也會舉辦相關座談會，讓業者清楚明白規範，她也要求政府提供單一窗口，設立專線與法規諮詢，簡化申請程序。

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