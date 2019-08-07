超越藍綠力抗「韓流」 屏縣原民處長伍麗華宣告參選立委

2019-08-07 19:36

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府原民處長伍麗華（Saidai Tarovecahe）接受民進黨徵召，今天選在吾拉魯茲部落踏上征途，向族人報告將投入下屆山地原住民立委選舉，伍麗華強調，要破除黨派色彩，為族人爭取最多的原住民族權利。

來自教育界的伍麗華，10年前初任校長時被分發到大武山上的泰武國小，沒想到遇上八八風災，一路陪伴學生、家長遷移至吾拉魯茲永久屋基地，伍麗華特別選在吾拉魯茲宣告參選，她說，從校長到處長發現了「為母則強」的道理，無論是災後重建還是原住民教育、土地面臨的困境，並非想像中容易，「但看到族人需要就會剛強起來，把事情做到做好！」吾拉魯茲是她人生的轉捩點，更是她推動的教育改革被看見的地方，因此希望帶著族人的厚望，從吾拉魯滋部落出發，前進立法院。

伍麗華也指出，原住民是少數民族，必須讓非原住民族願意傾聽、協助，才能讓原住民在民主社會裡當自己的主人，而溝通、說服能力正是她的強項。

伍麗華說，屏東有6萬名族人，是排灣族、魯凱族最多人口的地區，隨著選舉倒數，她願意承擔責任，尤其擔任處長期間就不斷和中央溝通地方族人的需要，她一直都在做這件事，為參選累積了足夠的能量，希望將屏東經驗擴大貢獻給全國族人。

伍麗華宣告參選的記者會上，屏東各原鄉皆有代表出席，其中還有來自高雄茂林的前鄉長呂一平也代表全家族支持伍麗華；屏縣府秘書長邱黃肇崇說，伍麗華溫柔、溫暖，擅長化解衝突和對立，在國會少數席次中可擔任關鍵角色；三地門鄉鄉長車牧勒薩以．拉勒格安和霧台鄉鄉長杜正吉也帶領在地族人喊口號「Saidai 當選！」為伍麗華加油。

面對記者提問， 怎麼突破部落現在的「韓流」？伍麗華說，原住民族在體制內必須尋求與政黨合作，才能爭取原住民族權益，目前部落藍大於綠是事實，但她出來參選是為了全國原住民族，希望這樣的價值能超越藍綠；至於是否帶職參選，伍麗華也說，會以族人的期望為首要考量，目前尚無去職規劃。

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