民進黨與時力重複提名選區？卓榮泰：雙方再協調

2019-08-07 14:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席卓榮泰與時代力量主席邱顯智昨會面，達成明年區域立委選舉布局，「於一方已提名、另一方未提名之選區，雙方暫緩提名」共識。至於雙方都已提名之選區後續如何處理，民進黨主席卓榮泰今於中執會前受訪表示，雙方會再進行協商。

卓榮泰說，民進黨最近和其他政黨的談話及合作，在言語、文字上，從不出現「禮」或「讓」這兩個字，一直談的是政黨之間的合作。台灣有好多政黨，能跟民進黨合作的，民進黨都視為非常重要的夥伴。

卓榮泰說，因此，民進黨一直和時力、台灣基進黨，和未來許多政黨都是合作的。昨天與時力主席邱顯智談話過程相當很融洽，大家對時序上的看法有些不同，但大目標、原則沒什麼不一樣。

卓榮泰說，會談中，時力很善意提出，未來他們會暫停所有提名作業。但民進黨方也很清楚告訴他們，包括今天和下次中執會，民進黨會陸續依照原計畫徵召人選，他們也都很瞭解。

至於傳出時力已提名律師陳雨凡參選之台北市第七選區（信義、南松山），民進黨將會禮讓，卓榮泰駁斥，昨天會面完全沒提到這個狀況，甚至民進黨方表示，這個選區和其他選區，會一併在原來預定的徵召計畫中，看適當時機進行徵召。

卓榮泰說，他希望雙方在一段時間後，雙方能就台北市第七選區，以及包括其他三個選區（指兩黨都有提名的區域立委選區，包括新竹市選區、高雄市第八選區、新北市第一選區），有再商談的機會。因此他會中也承諾，今天在信義、松山選區不進行徵召，但以後還是會朝向徵召來走。

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