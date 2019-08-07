小編七夕集體出賣！多名綠委、蘇貞昌婚紗照曝光

2019-08-07 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕今天是農曆七夕，昨晚已有5名民進黨立委許智傑、鍾佳濱、黃國書、蘇巧慧與李俊俋的臉書粉專小編，相繼接力響應「出賣」老闆當年的婚紗照，祝福網友情人節快樂，逗趣描述笑翻一票網友！

許智傑粉專昨晚7時開出首槍，小編在文中表示，大讚「老闆以前髮型好時髦」，盼有情人終成眷屬，齊讓月老成「台灣唯一失業人口」，不過小編也自首，因「出賣老闆」要先行告退，還開玩笑「老闆正以兩百公里時速開車他非常火」、「失業救濟金哪領」。「#我是智傑本人」則在留言串回應，「怎麼跑個攤世界就變了，小編們是休會太閒嗎！」

鍾佳濱粉專15分鐘後接棒，小編在文中指出，「情人節就是要出賣老闆婚禮照，小編關電腦下班了」，並直呼「當年掛著原民花圈的老闆好年輕啊」，順便加碼洩漏當年「也很年輕」的屏東縣長潘孟安、綠委李昆澤帥照。不僅如此，許智傑粉專小編還在底下留言，「我老闆比較時髦」，鍾的小編則不甘示弱地回「我老闆比較健壯」。

5分鐘後又輪到黃國書粉專小編發文，其先自稱「交到歹朋友，約好情人節一起出賣頭家」，並讚「頭家都沒變保養真不錯」，文末不忘懇求老闆原諒，「都是歹朋友逼我的」。

蘇巧慧粉專也分享「鋼鐵巧慧」婚紗照，「趁老闆忙著跑鐵人行程，小編為了七夕情人節企劃冒著生命危險偷偷翻出」，並稱一翻不得了，青春洋溢照要閃一下大家，這樣「要看眼科大家可以一起掛號」，還敲碗想瞧蘇揆的婚紗照，「院長快出來吧」，沒想到真的釣出蘇揆粉專小編貼出當年的婚紗照，「可是我覺得我和秀齡都是現在比較好看」，引發鄉民紛紛按讚。

李俊俋粉專小編則說，「根據有力消息指出，我們委員結婚19年，手機仍然存著結婚照」，同時掛保證「絕對沒有修圖」、「我們家委員真的曾經瘦過」，讓網友們哈哈大笑。

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