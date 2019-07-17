「丹娜絲」來電？教育部言情漫畫神展開 網直呼：太有才

2019-07-17 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕輕颱丹娜絲今（17日）掠過台灣東半部，氣象局上午11點半發布陸上警報，內政部及海巡署臉書創意貼文宣傳防颱，就連教育部也跟上演出「言情漫畫」，提醒民眾防颱之餘，趁機宣布政府和1千多間準公共幼兒園簽約，六都也將開放，名額有10萬個！

教育部貼文虛構丈夫家豪接到來電提及「丹娜絲...」，引起老婆雅婷起疑，經詢問，家豪將雅婷摟進懷中，輕聲地說：「傻瓜，是颱風啊。」

家豪解釋，「幼兒園只是打電話來提醒小心防颱，你就別胡思亂想了，區區一個颱風無法阻止我們的寶貝入學的。已經有1千多間準公共幼兒園和政府簽約，六都也要開放了，名額有10萬個呢！」化解夫妻兩人誤會。

教育部以肉麻短文，呼籲家長防颱之餘，也趁機政令宣導，令網友直呼「台灣充滿優秀人才」、「原來是丹娜絲啊～」、「對於公家行政部門宣導方式越來越年輕化，真的是太厲害的一項決策！」、「支持擴大辦理」、「各局處小編是怎麼了」、「出連載了啦！應該校園刊物這樣刊才能讓這些小孩認真看（欸）」等。

教育部臉書全文

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