柯P組黨》民眾黨是柯P黨！ 游淑慧：每年花2千萬人事費

2019-08-07 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨正式成立「台灣民眾黨」，並當選首屆黨主席。台北市議員今上午就在臉書發文批評柯創黨一事，是「以台灣為名，借市府為本」！

游淑慧在文中直言，「民眾黨原來是柯P市府黨」，黨員根本是由市府成員、柯P團隊來充數！「這是黔驢技窮，還是『吸取市府資源來養黨』」？

游淑慧點名成員，包含市府顧問蔡壁如、台北市觀傳局長劉奕霆、台北市產業發展局長林崇傑、市長室主任研究員李縉穎、北捷公司董座李文宗、研考會主委余家哲、市府秘書長張哲揚、交通局長陳學台、市府副發言人柯昱安、市府副發言人黃瀞瑩、市政府祕書長張哲揚、市政府參議陳慶安、文基會張益贍等，甚至是市長的隨扈！

游淑慧更批評，「柯P的創黨成員每年都要耗費台北政府超過2千萬人事費」，而將市府官員和政黨綑綁一起後，從此首都市府將政黨不分！至於民眾黨能存活多久？游淑慧說，以市府團隊、藍綠叛將為本所成立的政黨，若無法在2020大選中有所斬獲，3年後柯P任期結束，民眾黨的命運又會如何？

游淑慧在文中寫下柯過去所言，在2014年11月時，柯曾說「從此公務員不必服務政治」，如今卻要公務員加入自己的政黨，而在2015年，柯曾說北市官員行政中立要有規範，明定「行政中立規範」，禁止北市首長請假助選，如今柯卻要市府官員請假入黨，游淑慧坦言「政治不難，言行合一、莫忘初衷而已」！

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