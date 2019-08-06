自由街訪片6》郭柯王結盟？ 民眾:王金平應該可把郭柯喬好

2019-08-06 18:27

〔影音新聞／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘療傷歸國後動作頻頻，先和台北市長柯文哲通話，接著又和前立法院長王金平見面，讓外界揣測「郭、柯、王」難道合作有譜了？

郭台銘雖然婉拒柯文哲籌組的「台灣民眾黨」邀約，但柯文哲表示他與郭台銘會維持友好關係，雙方皆會保留合作空間；王金平則說兩人相談甚歡，也取得要為台灣未來打拚的共識。今年選舉年，風向瞬息萬變，選民霧裡看花，究竟「郭、柯、王」是否會成為2020選戰最強的鐵三角？ 就讓我們繼續看下去！

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