獨家》利奇馬颱風逼近 空軍花蓮基地開放取消

2019-08-06 13:28

〔記者游太郎／花蓮報導〕原訂十日舉行的空軍花蓮基地開放活動，今天上午舉行的首場全兵力預演雖然如期實施，但受到利奇馬颱風逼近影響，國防部正針對颱風狀態評估取消。

空軍花蓮基地將於上午9時至下午4時開放，原規劃除了雷虎小組特技表演、空軍三型主力戰機（F-16、幻象2000、IDF）性能展示外，還有地面靜態裝備陳展，希望藉由活動展現國軍建軍備戰成果，並與民眾良性互動凝聚向心力。

但受到利奇馬颱風逐漸西移影響，昨天上午原應進駐的外場各型戰機，臨時取消行程，導致今天的全兵力預演，首度出現沒有地面展示機及裝備狀況，包括黑鷹直升機UH-60M、眼鏡蛇直升機AH-1W、阿帕契直升機AH-64E、E-2K預警機、T-34教練機、RF-5E偵照機、天弓飛彈、麻雀飛彈、CM-22迫砲車、M60-A3戰車等裝備均未到位。今天上午空中預演雖然如期實施，但軍方內部傳出，因天候不樂觀，八日的最後一場預演和十日正式開放均取消。

由於雷虎小組使用的AT-3教練機將換裝，今年可能是在空軍花蓮基地最後一場演出，不少航空迷擔心受到颱風影響，Dday魔咒發威，十日開放將取消，今天紛紛趕搭早班火車前來花蓮，希望拍下雷虎小組在花蓮演出的最後身影。

陳姓航迷說，雷虎小組和三型二代機的演出，其實每天在基地開放時均可看到，但今年可能是在花蓮是最後一次看到，特別和其他的航空迷請假前來花蓮，除了拍攝精彩的演出外，也為雷虎小組AT-3演出留下記錄，還特別選擇以太平洋為背景，藍天、白雲、大海加上地景，這是一種新的嚐試，也為雷虎小組留下美麗的身影。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法