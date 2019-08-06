柯P創黨：民進黨把我當假想敵才搞成今天這個局面

2019-08-06 10:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，今天舉辦創黨大會，是否與鴻海創辦人郭台銘結盟，進軍總統大戰牽動藍綠板塊移動，昨有一份最新平面媒體民調指柯郭配的支持度達31.3%，領先韓國瑜的27.1%與蔡英文的24.6%，藍綠兩黨完全不敵柯郭聯盟。

對此，柯文哲今天早上受訪沒有正面回應，而是說，自己常講，政治是這樣，找不出最好方法，現在這個爛方法就是最好方法，這也是台灣政治一種不是正面的循環，常常是在爛蘋果找個看起來不爛的，現在也是一樣。

柯重申，還是那句話，藍綠總統候選人出爐，整個台灣的知識分子、產業界，每個都焦慮的一蹋糊塗，記者也是知識份子，何嘗不是這樣?

至於會不會自己出來選？柯說，現在這局面何嘗不是民進黨搞出來的，我從來沒有說要選，但是從2017年世大運之後，每天做這種不必要民調，何必把柯文哲當假想敵打，打到最後整個國家亂掉。

所以他還是那句話，把台灣整體利益，考慮到長期問題，把人民最大福祉當最重要考量，很多事都可以避免，台灣不應當走到今天這地步，這是我內心的話。

媒體追問會否因此增加參選意願？我本來就不是很想選，我不認為當選市長，我已經算身體很好的人，應該說勤奮用工，假日這樣出去，平常上班，還是很累，我不希望台灣陷入選舉，希望大家靜下心來把每天的事做好。

柯再度說，我從頭到尾都不是很想選，民進黨把柯文哲當假想敵，才搞成今天這個局面。

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