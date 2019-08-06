「一芳兩制」惹議 蔡其昌：執行長應出面說明、道歉

2019-08-06 09:29

〔記者謝君臨／台北報導〕「一芳水果茶」在中國微博標榜「台灣水果茶」，卻在昨天發表聲明堅決維護一國兩制，反對香港暴力罷工，引發台灣民眾憤怒，抵制拒喝；立法院副院長蔡其昌今於廣播節目中表示，這太離譜了，一芳的台灣柯執行長他認識，是中興大學校友，但這對台灣情感傷害太大，真的是要出來說明、道歉。

蔡其昌今天上午接受媒體人周玉蔻「蔻蔻早餐」廣播節目專訪，暢談近期出書，以及政治局勢等看法。對於「一芳水果茶」昨發表的聲明，蔡其昌說，一芳是從台中豐原起家，柯執行長是中興大學校友，他也認識，但還沒有機會遇到對方，柯執行長不是什麼藍綠人士，但確實是惹了個大麻煩。

蔡其昌表示，一芳的主力都在中國，股東一定是厲害的股東，才會擴張的如此之快，這太離譜了，柯執行長很熱心，桶這個簍子他真是難以想像，講這個話真的是要出來說明、道歉，真的不對。這對台灣（人民）的情感傷害太大，柯執行長應該出來說明是什麼緣由。

周玉蔻接著說，會否是為了要維繫與中共的良好關係；蔡其昌聞言，直說「你要跟老共關係好，下跪就好啦，台灣的總統哪有這麼好做」，昨晚睡覺前他看到這個新聞，就他來看，柯執行長不是什麼藍綠人士，「我認為他也不是對中國熱愛什麼的，但企業發生這樣的事情，他就應該出來表現這個態度」。

蔡其昌指出，台灣加盟店有跳出來說不支持聲明，除非一芳不要台灣的市場；此時周玉蔻插話，指一芳可能認為「台灣的市場小？」蔡則回，但這是他的家，並分析，企業有一種是打從心底要舔共的，這他不去說什麼，但有一種是無奈的，這兩種是不一樣的。

周玉蔻則在節目中提醒一芳，強調「失去跟台灣的連結，在中國就沒有價值了，台灣品牌很重要。」

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