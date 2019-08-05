「一芳各表」？ 一芳水果茶加盟主表態 引發網友論戰

2019-08-05 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名手搖飲料店一芳水果茶今日傍晚在微博官方帳號發文譴責香港罷工與支持一國兩制，引起各界人士怒罵與發起拒喝行動，有台灣的加盟店主在網路發表一段聲明，表示不認同先前香港方在微博發表的聲明，並反對一國兩制與全力支持參與抗爭香港民眾，聲明一出引發網友激烈討論，有人支持加盟主的行為，有的人則質疑是為了生存才和總公司切割。

臉書粉絲專頁「一芳水果茶-台北伊通店」在網路po出一段聲明表示，一芳伊通店全體股東都不認同香港代理商在微博上發表的聲明，正積極向總部表達他們的不滿，此篇聲明並非為了挽救聲譽或止血，是為了告訴大家微博的聲明並不會改變伊通店愛台灣與國家的心，並在文末高呼「我們反對一國兩制、堅信身而為人都應享有自由跟民主，並且全力支持勇敢反抗極權政府不合理對待的香港人民！」。

有些網友看見貼文後表達支持「覺得加盟主好雖（衰）喔，支持你們聯合起來向台灣總公司表達立場，不然真的很難止血了」、「願意站出來表達立場，值得鼓勵，給推。」、「希望你們可以聯合所有加盟主勇敢表態發聲！」、「肯定伊通店現在願意明確表明立場的勇氣。」、「伊通店搞獨立啊」，也有網友留言嗆「好厲害的手法，在哪裡就說哪裡話。退出加盟我才會信」、「抱歉，你們每賣一杯茶，就多了幾十塊支持一國兩制的總公司，別怪消費者無情，只能說你們總公司就是背骨的台灣企業」、「現在還要騙？一芳兩治？」、「次元切割斬！」。

其中有人問是否只有伊通店表態，該粉專回應「各店的粉專是各自經營的，我們目前至少確認晴光店、內湖店和我們站在同一立場」。

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