挨批資安疑慮 農委會花近千萬買中國衛星圖資喊卡

2019-08-06 08:51

因為大家有疑慮 未釐清前先取消合約

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會農試所被踢爆，今年五月底以上千萬元招標，採購中國衛星拍攝的台灣國土圖資，遭批有資安疑慮，農委會副主委陳駿季強調，那是為了用衛星影像判識台灣農作物，使用的是商業衛星，由於衛星原本就在地球上空繞行，不會因為我們買而造成資安問題，但是因為大家有疑慮，還沒釐清前先取消合約。

今年五月農試所招標，「農作分布判識用高光譜衛星影像原始數值檔供應」，990萬元決標，由鉑星公司得標，但是鉑星公司卻是提供中國衛星的影像，農委會挨批把台灣農情資訊洩漏給中國，而且更有資安疑慮。

陳駿季表示，這次採購是希望用衛星影像判識台灣農作物，台灣農作物多樣化，目前依賴現地調查人員去調查，人力不足夠，調查多少有誤差，衛星照片判識作物，採購衛星影像，判識目的希望可以辨認作物，利用衛星影像可以看到作物生長期，採購使用的是高光譜影像，每種作物反射光譜不同，高光譜更能有效判斷。

陳駿季說明，採購是用開口合約，主要是開出需求規格，任何廠商投標我們都會比價，這次得標廠商是台灣公司「鉑星」，一開始不清楚鉑星使用的是中國衛星，但是由於農試所是開出需求影像規格，各國衛星提供的影像都可以，沒有限制中國衛星影像不能使用。

陳駿季強調，全世界的衛星很多，原本要買的是商業影像，商業影像是誰要購買都可以，全世界都在流通，所以比較沒有資安問題，我們只是購買圖資，也不是要進行國土測畫，但是在民眾釐清疑慮之前，決定還是先停止這項採購合約，由於是開口合約，有訂購才會交易，目前都尚未執行，接下來還會再討論之後採購是否限制中國衛星。

對於為何不使用福衛五號影像，陳駿季說，主要考量是圖資取得時間擔心無法配合，農作物短時間變化很大，用單純買圖是比較便利的方式，福五的使用有很多用途，農業用途不是其中之一，很擔心申請過程沒辦法馬上提供，臨時需要的時候擔心無法馬上拿到。

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