48級分考上交大！韋詠祥完美履歷曝光

2019-07-15 11:58

〔記者邱書昱／新北報導〕畢業於新北市土城區清水高中的韋詠祥，以48級分考上國立交通大學資訊工程學系，他在網路上分享精細的備審資料，吸引不少人轉貼，已經開始漫長的暑假，但仍回母校、國中小將經驗傳給學弟妹，他詳細的分析，如果是國小生會指導從遊戲中學習程式邏輯，高中的話會依照考選的大學科系下手。

帶著筆電的韋詠祥就像普通高中生，但一打開電腦寫起程式，靈活的指尖敲打鍵盤，密密麻麻的字母躍上螢幕。他說，國小五、六年級開始玩電腦遊戲，當初還不知道什麼是程式，直到國中遇到資訊組長學習協助管理網路和軟體知識，就這樣踏入資訊的世界。

由於學校的課程對於程式語言沒有太深入教學，韋詠祥透過網路自學，在「巴哈姆特」的平台上認識一群年紀相仿的同好，和大家開發專案，國中時期已架設伺服器、寫網頁，升上高中在一次瀏覽校務網頁時，發現個資的漏洞擔心遭有心人士竊取，秉持「白帽駭客」的精神，即時向資安漏洞平台HITCON ZeroDay反映順利填補。

「學習程式語言讓生活更便利」他笑說，因為國文科比較不好，剛好碰上大學新制採計科目從五科改為四科，在準備學測時，利用大考中心網站搜尋哪些學校不採計國文，但是資料龐雜像是大海撈針，而利用程式列出各校的資工系採計標準，為了方便其他學生查詢也順手架設網站。

韋詠祥點開37頁的備審履歷，上頭的自傳、學經歷各個清楚條列，參加各種競賽、受「SITCON學生計算機年會」邀請站上中研院的舞台演講，履歷內容強烈釋出「我就是要讀交大資工」訊息，順利以48級分考上心中第一志願國立交通大學資訊工程學系。

走上資訊這條路，他笑著說，平常遇到很多挫折，反而已經不以為意，從競賽中知道自己的不足加強進修，「很重要的是成就感」。對於同樣有興趣的學弟妹們，他不吝嗇分享經驗，對於自己熱愛的事物堅持下去。

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