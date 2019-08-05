北市文山、中正立委選區 民進黨將提新人吳怡農

2019-08-05 16:36

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會本週三擬進行第二波立委徵召提名，包括台北市提名台北市第四選區（內湖、南港）提名台北市議員高嘉瑜、台北市第七選區（信義、松山）提名台北市議員許淑華、台北市第八選區（文山、中正）提名政壇新人、中研院學者吳乃德兒子吳怡農參選。此外，桃園市第六選舉區（八德、大溪、復興、中壢）不提名，繼續與無黨籍立委趙正宇合作。中執會週三提名確切名單，還待民進黨提名策略小組明上午開會盤點後拍板。

中執會週三也將通過，在時力前立委林昶佐所屬台北市第五選區（中正、萬華）、時力立委洪慈庸所屬台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）不提名。台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰、大里）選區也不提名，與台灣基進共推發言人陳柏惟參選，對戰現任國民黨立委顏寬恒。

台北市方面，目前已提名第一選區（北投、士林）由現任立委吳思瑤爭取連任，第二選區（大同、士林）提名現任立委何志偉。此外，提名策略小組在第六選區（大安）鎖定台北市議員簡舒培、第三選區（中山、松山）徵詢黨中央發言人李晏榕參選，但尚未做最後確認。

台北市第七選區，時力已於台北市第七選區提名立委參選人陳雨凡，民進黨傾向先完成黨內提名許淑華，再與時力討論是否有機制，協調出單一人選。

其他縣市立委徵召區，在桃園市第五選區（平鎮、龍潭），提名策略小組目前徵詢現任不分區立委、客家文學大老鍾肇政媳婦蔣絜安出戰，並由桃園市長鄭文燦親自勸進。

新竹縣方面，提名策略小組正徵詢新竹縣前議員、民進黨發言人周江杰，以及曾代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方參選意願，及後續選區協調。

台中市第五選區（北區、北屯）部分，民進黨盼由資深台中市議員曾朝榮對決現任國民黨立委沈智慧，但若曾朝榮意願不高，民進黨也考量徵召年輕戰將，包括現任台中市議員都可能列入考量。

南投縣部分，民進黨已提名不分區立委蔡培慧參選南投縣第一選舉區，對決現任國民黨立委馬文君。第二選區有包括南投縣水里鄉鄉長陳癸佑、民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷爭取，不過民進黨目前正勸進南投縣議員羅美玲投入選戰，仍在洽談中。

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