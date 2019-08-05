兩黨共推對決顏寬恆 陳柏惟贈「敵國降伏」御守

2019-08-05 11:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨與台灣基進黨今召開聯合記者會，共推基進黨發言人陳柏惟出戰台中市立委第二選區，對決現任國民黨立委顏寬恒。記者會由民進黨主席卓榮泰、台灣基進主席陳奕齊、交通部長林佳龍、民進黨秘書長羅文嘉、台灣基進秘書長陳信諭共同轉交台派支持者贈送給陳柏惟的保單，陳柏惟也回贈「敵國降伏」御守。

卓榮泰致詞時表示，民進黨始終堅持與所有友好團體，只要在台灣利益為優先、國家整體發展為優先的共識之下，都可以展開任何形式的合作。因此，在基於對台灣整體局勢的考慮，民進黨在台中第二選區，很高興與台灣基進一起，共同向全國人民推薦陳柏惟參選立法委員。

卓榮泰提到，台灣基進給大家的印象就是年輕、有活力、論述清楚、精通台語，並長期扮演對台灣社會正面的力量，他們的發展重心在高雄，但經過雙方密切的會商後，提出希望台灣基進能夠跨出高雄領域，為整個基層力量做不同發展。這次他們很勇敢、很有信心的要到台中這個選區，深耕中台灣、保衛大台灣。

卓榮泰表示，陳柏惟過去給台灣人的信念與印象就是年輕有戰力，可以在這個選區中，擔負守護大台灣的重任。陳柏惟用他的精神、過去的興趣，與對台語文化的深入，再次印證年輕朋友將愛台灣的心發揮得淋漓盡致，未來在這個選區當中，從台中市黨部，所有黨公職能夠全力與台灣基進的朋友們一起密切合作、討論在這個選區如何取得勝利，也希望這次台灣基進與民進黨所有黨公職一起合作，成為大台中地區政黨合作的示範區，並與其他政黨合作，形成抗中保台大聯盟。

林佳龍致詞表示，台中市第二選區不是所謂真正的艱困選區，在這一區只要能夠激起支持者的熱情，綠營大團結，知道為何而戰，這一區是五五波的選區。就如同卓榮泰所說，不只要選、還要選贏，要讓綠營其中非常有本土性的台灣基進能夠有立委到立法院，有舞台能夠發聲，這也是台灣基進雖然發跡在高雄，願意不影響民進黨在高雄的現任立委能夠當選的機會，挑戰艱困選區，這對兩個政黨是雙贏，最重要的是台灣能夠贏。

林佳龍提到，在徵詢地方黨公職時，大家都很支持像柏惟這樣的人才來參選，他有理念、有魅力，最重要的，他有爆發力。在這一區，以陳柏惟的條件，可以激起群眾的熱情，帶動大台中的選情，影響中台灣，甚至台灣的選情。

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