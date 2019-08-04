誰迎戰張嘉郡？親下雲林 卓榮泰：沒有這麼簡單…

2019-08-04 19:32

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林下屆海線立委國民黨可望由前立委張嘉郡披掛上陣，民進黨雖早已提名前麥寮鄉長許忠富，基層卻傳出換將聲，民進黨主席卓榮泰今天雲林行表示，將先聽地方需求中央再作配置。

至於會不會請立委蘇治芬再幫一次忙參選？卓榮泰語帶玄機說，「沒有這麼簡單的邏輯」，唯全場包括蘇治芬等眾多黨地方公職人員都陪同，獨不見許忠富，讓一旁的人感覺很不簡單。

在國民黨黨主席吳敦義協調下，雲林農田水利會長林文瑞不再執意參選下屆立委，張嘉郡可望回鍋參選，讓國民黨雲林海線立委提名單純化，至於民進黨會不會陣前換陣？今天下午民進黨黨主席卓榮泰雲林行，大受外界關注。

面對張麗善當縣長，張嘉郡要參選立委，讓民進黨的支持者大為緊張，雲林海線立委雖已提名前麥寮鄉長許忠富，且早在年初就已發表參選CF並跟著立委蘇治芬勤走基層，營造參選聲勢，但面對「張家」來勢洶洶，不少民進黨的支持者認為唯有蘇治芬才能對抗張家，要求蘇治芬繼續選爭取連任的聲浪不小。

面對綠軍支持者的焦慮，民進黨黨主席卓榮泰今天下午到北港武德宮參拜，一下車就和武德宮主委林安樂熱情擁抱，顯示二人深厚交情，隨即參拜武財神並參觀全廟建築，對武德宮巍峨外觀及內部設計讚不絕口。

針對「換將說」，卓榮泰強調，今天來雲林主要是拜拜，祈求國泰民安，其次是拜託，希望雲林支持民進黨山海二區的立委候選人，由於黨的機制已經提名完成，此行是要聽取地方的需求，再由黨中央全力協助。

卓榮泰舉例說，此次從基隆到屏東每位候選人都戰戰兢兢，也需要黨中央的協力，今天是來聽基層及候選人的需求，目前沒有固定的想法，也不是那麼簡單的邏輯，請外界不要過多揣測。

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