陳柏惟參選挑戰 顏寬恒：感謝認同消波塊保護家園

2019-08-05 15:01

〔記者陳建志／台中報導〕民進黨和基進黨今天召開記者會，共推基進黨陳柏惟參選台中第2選區，陳表示自己願意當台灣的消波塊保護家園，對此，國民黨顏寬恒稍早受訪時表示，感謝陳認同「消波塊保護家園的精神」，強調該選區幅員遼闊，需要長期經營了解地方需求的人，相信鄉親會選擇在地服務、深耕、了解地方的人。

陳柏惟今天正式宣布投入台中第2選區立委選戰，陳在記者會上表示，「這場選戰是台灣人要保護自己的國家，願意當台灣的堤防、消波塊，當中國的海嘯退去時，韓國來的魚會死在消波塊上」。

顏寬恒今天受訪表示，有看陳柏惟宣布參選的記者會，對於陳表示，「願意當消波塊保護家園」說法，感謝陳認同「消波塊保護家園的精神」，並說此選區幅員遼闊，強調「自己沒有選擇對手的權力」，對於任何可敬的對手參選都謹慎以對，並說不管對手是誰，都秉持地方服務、問政表現和建設發展初衷。

顏寬恒強調，不論是平時或選舉期間，都扮演讓大家「看得到、找得到、叫得動」的人，選舉只剩5個多月，相信鄉親會選擇在地服務、深耕、了解地方的人。

對於交通部長林佳龍表示，這選區2014年民進黨曾大勝，顏寬恒則提醒，2018年變成民進黨大敗，強調這個選區需要一個了解地方的人選，並說立委的角色除了地方服務，還要到中央爭取經費、建設、政策，這些都需要長期經營才能夠了解地方真正的需求。

顏雖肯定陳柏惟是個優秀人才，但認為他到地方的時間有限，且整個選區從山到海幅員遼闊，是西南屯的4倍，質疑他是否了解地方人文、交通等需求？

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