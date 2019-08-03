韓國瑜轟民進黨：親民清廉愛鄉土 變貪污腐敗愛台幣

2019-08-03 17:45

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天到大園仁壽宮參香，受到支持者熱烈歡迎，韓國瑜致詞時直指，民進黨3年執政從親民、清廉、愛鄉土，變成貪污、腐敗、愛台幣，如今對抗民進黨政權只有手中的選票。

韓國瑜也推薦立委參選人吳志揚、陳根德，其中，吳志揚在第2選區（大園、觀音、楊梅、新屋）參選，陳根德則是第1選區（龜山、蘆竹、桃園大檜溪），他說，總統再厲害也要立法院，否則預算無法通過、政策無法推行，這就是一隻小鳥會飛，絕對是兩支翅膀，也懇請大園鄉親支持吳志揚，若住在蘆竹、龜山，則幫助陳根德，未來3人會聯手好好打拚，認真努力為民眾謀求福利。

韓國瑜也提到，從事政治活動的人，手上有選票、有權例，所有的政治人物都面臨兩個選擇，一是造福民眾，另外就是造孽，造孽的政治人物儘可能快速自肥，時間一到拍拍屁股走人，只是政治人物動念之間影響老百姓，不可不慎。

韓國瑜說，到了這個年紀，看遍人生百態，最害怕、憂心的是台灣未來、台灣的下一代，蔡英文執政3年已經從「親民、清廉、愛鄉土」，變成「貪污、腐敗、愛台幣」，若繼續這樣下去，台灣會垮掉，如今民眾唯一的武器只有選票，畢竟要抗爭面對的是警察、憲兵、甚至是鐵絲網，所以手上這一票很重要；畢竟政治人員可以選擇造福民眾或造孽，但民眾也可以選擇政治人物，選擇自己的總統、立法委員。

韓國瑜是在黨籍立法委員參選人吳志揚、陳根德、議長邱奕勝、議員徐其萬等人陪同下進入仁壽宮，受到廟方及大批支持者歡迎，現場「韓總統、凍蒜」聲不斷，隨後韓國瑜上香致意，按照古禮獻花、獻果、獻財箔，吳志揚也致贈代表客家傳統精神的菜包。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法