韓國瑜桃園造勢 最強里長：帶職參選應退還補助款

2019-08-03 16:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜起手下鄉造勢，今天首站到桃園；有「最強里長」稱號的前台南龍崎區牛埔里長陳永和則呼籲帶職參選者，應歸還之前每票30元的選舉補助款，無論藍綠；他認為，百姓的辛苦錢，不該當作政治人物的零用金，將在網路串連，號召鄉親拒投帶職參選又不歸還選舉補助款的候選人。

陳永和說，明年大選的帶職參選現象，藍綠都有，有的剛當選市長，就要去選總統，有的是剛當選議員，就要去選立委，「台灣就是被這樣的選舉文化搞壞」。

陳永和在臉書呼籲政府取消30元選舉補助款，他抨擊有人一當選才領完千萬選舉補助款，但都還沒有為民服務，就馬上又要轉換跑道去競選更高的職位，且選完又要領取更多的補助款，「合理嗎？」

陳永和怒批，在競選的同時，不辭現有職位，等於薪水照領，更不願歸還之前所領取的選舉補助款，教百姓如何能心服。

他說，民眾辛苦工作賺錢，養家餬口，有收入當然要繳稅，但將老百姓的血汗錢，當成候選人的零用金，一定反對到底。

陳永和說，候選人有政治獻金，可募款，財團資助的候選人，競選賺大錢，還能獲得政府每票30元的巨額補助金，為草根發聲、打拚的候選人，競選缺錢，選後負債，這就是台灣自以為「民主」的選舉真相，「所謂民主，是人民投票選出財團代理人來當人民的主子」。

陳永和要推動的改革，是真民主選舉制度，不需花錢、不能花錢、花錢無用而只能依靠政見競爭，以及公辦辯論（電視、報紙、專網），以贏得人民認同的選舉。

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