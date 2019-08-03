與郭台銘、王金平組鐵三角？ 柯文哲這麼說

2019-08-03 11:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕鴻海集團前董事長郭台銘參加國民黨總統初選時，曾到訪幼安教養院，而郭爭取黨內提名失利後，外界傳聞郭、柯合作的聲音不斷，且柯文哲昨天在節目表達郭台銘是最接近理想總統的人，加上柯文哲今天也到幼安，引外界無限聯想；柯文哲於今天受訪時，被問及與郭合作的可能性，他沒有正面回應，但也沒有把話說死。

對於造訪幼安，柯文哲表示，「這沒有什麼特別關係！」他有一位學生在苗栗市大千醫院當外科主任兼副院長，有提到苗栗市有一個大型腦性麻痺的教養中心，而幼安的董事長也在台大換過2次心臟，所以只是來看看教養院、拜訪醫界、地方老朋友。

對於，柯文哲昨天接受節目專訪，被問及誰最接近理想總統，他秒答郭台銘；柯文哲解釋說，選舉是個說服過程，每位候選人都有優點、缺點，也都是我們關切之處，候選人於選舉過程中，要想辦法去說服台灣民眾，所以競選只是去說服別人支持，就是這個樣子。

另，據了解郭台銘、王金平將於今天見面，媒體也問柯文哲，是否與2人合作，組成鐵三角？柯則笑說，這無法回答，他也不曉得2人要見面，經媒體告知才知曉，不過，對於媒體追問「所以是不可能囉！」柯也說，「這不能說不可能」，但也反問媒體「你確定他們要見面？」

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