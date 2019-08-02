盧市府還在爭取中國觀光客？ 基進黨：快回來正常時空

2019-08-02 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國上月底公告，本月1日起暫停47個城市赴台「個人遊」（自由行）。台中市政府觀旅局第一時間即發布新聞稿指出，市府快速提出因應之道，將以擴大城市交流、積極爭取中國觀光客。對此，基進黨臉書痛批，就只有台中市長盧秀燕搞不清楚狀況，「盧市長，快回來到正常的時空吧」。

中國發布暫停自由行公告後，台中市政府觀旅局第一時間即發布新聞稿指出，市府快速提出因應之道，將以擴大城市交流、積極爭取團客、推出短期引客方案3種策略作為，全力協助台中市旅宿業者及旅遊相關業者，降低對台中市觀光旅遊業所帶來的衝擊。

對此，「台灣基進」今日在臉書PO文表示，前天中國片面宣布禁止中國遊客來台灣自由行，原因是「當前兩岸關係」；今天媒體更報導，中國9月將把中客團數量砍半、12月全面禁止中客團來台。基進黨痛批，中國的就是利用經濟外衣，包裝政治的企圖。過去 ECFA、服貿、韓國瑜的水果訂單，背後都是中國想併吞台灣的野心。「我們都很清楚，但是，就只有台中市長盧秀燕搞不清楚狀況」。

基進黨痛批，在自由行被取消後，台中市府觀旅局提出的因應之道，竟然是要擴大和中國的城市交流、配合「昆明、青島」的定期航線；積極爭取福建沿海個城市和上海的團客；和寧波簽署互相送客備忘錄。

基進黨表示，世界很大，台灣要做的不是成天望向中國，而是發展具有在地特色的高品質觀光旅遊，而非爭取廉價一條龍式的中國統戰觀光團；最後，基進黨也呼籲：「盧市長，快回來到正常的時空吧」！

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