嗆！列「這些事蹟」轟爆黃昭順 郭新政：垃圾我們自己收

2019-08-02 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕「誰摔死了李新」粉專管理人、同時也是已故台北市議員李新生前的女友郭新政，今天在臉書發文犀利，再度向黃昭順開砲，痛批黃昭順日前（1日）還想收割蔡政府的政績，也就是黃昭順自己當時罵得要死的育兒政策。郭新政直言，「自己環境裡的垃圾本來就是要自己收。」文末，郭新政結語「黃昭順是誰選出來的？是老天，還是我們自己？」，並標籤注記「＃昭順的故事要大家告訴大家」、「＃我們與噁的距離」。

根據貼文，郭新政指出「宗教媽媽桑」黃昭順剛替宗教法背書，要讓宗教超越憲法，除了專業立委看不下去，民間更是大力反彈，最後黃昭順才「猥瑣」撤案；接著黃昭順又想當「長照吳三桂」，自作主張要把台灣全民得來不易、靠醫護人員血汗所換來的醫療資源，拱手送給外籍人士。而這兩件大案，黃昭順宣稱自己是「被抹黑」。如此說法更讓郭新政痛批，「根本沒有被抹黑，妳（黃昭順）是充滿惡意，偷偷來被抓到還嘴硬。」

郭新政再指出，前幾天黃昭順還想「收割」蔡政府的政績，也就是當時黃昭順自己罵得要死的育兒政策，根本是在表演給台灣民眾看自己有多「鬧」；6月時又跑去站台旗津的「違法通航」，直接昭彰自己「毫無法治觀念」，給人看笑話；3月時「神轉彎」，本來支持同婚卻一夕變成大力反對，為的都只是「選票考量」。郭新政指出，黃昭順假裝支持同婚的臉書大頭照都還在。

郭新政說，很驚訝很多人根本不知道黃昭順幹了什麼勾當，並強調自己會盡其所能把「昭順的輝煌事蹟」傳出去，而這些「事跡」既不用加油添醋，也不用戲劇誇張，光是單純陳述事實，就能讓很多人反感、倒彈。

郭新政對「惡人自有天收」這句話表示不以為然。她說，老天要忙的事情太多，祂沒空管人間明明可以由人們自己動手解決的事，更沒空去介入我們自己造成的事。郭新政直言，「自己環境裡的垃圾本來就是要自己收。」

郭新政今年4月就曾在臉書痛批，「黃昭順的家族企業就是做養老院的，這個法案就是要自肥，沒別的了。不然你告訴我，領台灣錢的台灣立委，莫名其妙提一個對台灣人毫無幫助的修正條文幹什麼？」，她更批，「休想抓中配來救援妳自己，妳才不是想幫助新住民勒，別當大家87好嗎？」

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