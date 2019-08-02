魚叉飛彈精準命中靶船 軍方揭照片玄機

2019-08-02 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕國防部近期在屏東九鵬基地及東部外海進行例行性操演，共發射117枚各型飛彈，命中率高達98.1％，操演期間的精采照片廣受國人關注。民眾更對魚叉飛彈命中靶船的照片相當好奇，軍方為此還特別解釋照片中各項數值暗藏的玄機。

軍方官員指出，在本次海、空軍操演中，發射魚叉反艦飛彈對靶船進行射擊操演是一大重頭戲，同時為演練戰場監偵情蒐能力，軍方出動我國中科院研發製造的「銳鳶無人機」，詳加記錄魚叉飛彈射擊靶船的過程影像與相關數據。

舉圖一為例，由於是魚叉飛彈射擊靶船，為了避免飛彈誤以為無人機為攻擊目標，無人機必須保持在一定的安全高度以上進行拍攝。無人機所拍攝到的照片中，右上角標註「可見光」，指其透過可見光影像記錄器拍攝，右上側的俯仰角數值為-34.25，意即無人機上攝影鏡頭對海平面的俯角為34.25度；而照片下方的方位角-103.98為銳鳶無人機本身的方位角；至於照片中下方的黃色棒狀圖則代表放大倍率，如圖中所示，放大倍率約為23倍。

銳鳶無人機是我國中科院研發製造的無人航空載具，當時以「翔鷹計劃」代號開發，原名「中翔二號」無人機，量產後更名「銳鳶」。銳鳶戰術型無人機具有電子反干擾、即時影像傳輸等功能，現主要部署本島，進行戰場偵蒐、不對稱作戰與提供天然災害救災資訊等勤務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法