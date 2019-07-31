六軍團指揮官黃金財 將接任憲兵指揮官

2019-07-31 20:41

〔記者涂鉅旻／台北報導〕由於前憲兵指揮官鍾樹明接任總統府侍衛長，軍方人士今晚表示，憲兵指揮官遺缺將由六軍團指揮官黃金財中將調任，人令明天正式生效，藉此保障我國中樞衛戍重任。

黃金財為陸軍官校74年班，曾任陸軍澎防部中將指揮官、陸軍司令部少將副參謀長、陸軍南測中心指揮官、陸軍莒光指揮部少將指揮官等職務。

上一任憲兵兵科出身的憲兵指揮官，需回溯到去年的許昌中將，之後的莫又銘（現陸軍副司令）、鍾樹明（現總統府侍衛長），以及即將繼任的黃金財等3人，都是陸軍出身。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法