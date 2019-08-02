報老鼠仇？張亞中贈書高市圖 文化局低調拒媒體報導

2019-08-02 12:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨全代會正式提名高雄市長韓國瑜參選2020年總統大選，不過，角逐總統初選失利的鴻海創辦人郭台銘、孫文學校總校長張亞中缺席，韓國瑜化身藍營共主氣氛破滅；張亞中今天將自己編撰的《中華文史哲叢書》送給高市圖，高市文化局低調拒媒體報導，還「勸」知道此訊息的媒體別到場，文化局高層似想藉此舉替韓國瑜「找回場子」。

否認有高層打壓 文化局︰不須刻意解讀

文化局則澄清指出，張亞中贈書並沒有排到每週新聞發布的計畫裡，因此並沒有所謂高層打壓的情況，加上常有民眾贈書給高市圖，也不是每一位民眾或團體贈書就會發新聞稿，如果有媒體要到場報導此事，文化局不可能也不會阻擋，請外界不須刻意解讀此事。

據悉，張亞中贈書給高市圖早已在兩個月前就已排定，當時國民黨初選競爭雖然激烈，底下粉絲群眾互相攻訐，但5位參選人氣度都很好，並沒有刻意主動攻擊對手；隨著初選告一段落，韓國瑜成為國民黨總統提名人後，整合藍軍內部力量成為當務之急，但高市文化局高層卻把張贈書給高雄的活動訊息冷處理，甚至原本排定要發新聞稿的計畫也取消，似乎想藉此舉替韓國瑜「報老鼠仇」，讓缺席全代會的張亞中贈書美名無法彰顯。

民進黨高市議員邱俊憲認為，根據過去市政慣例，這種好消息通常都會請媒體到場報導，或是事後發出新聞稿表揚，但這次文化局的態度令人玩味，勸告韓市府團隊不要淪為競選團隊，文化不該被政治所影響，更不該被首長的政治安排所綁架，難道文化局只准韓國瑜在美術館喊發大財，而卻刻意掩飾過去與韓市長競爭總統初選的黨內同志送書給圖書館嗎？

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