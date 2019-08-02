張善政宣布不選總統 建議「韓朱配」

2019-08-02 09:26

〔記者黃欣柏／台北報導〕前行政院長張善政今天上午接受廣播節目專訪，被問到是否會繼續參選總統，他坦言選總統一事已經「告一段落」，未來將擔任國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團總召。至於是否會當韓的副手，張善政表示目前還沒談過，但日前有民調顯示前新北市長朱立倫出任副手的呼聲最高，他則是第二名，「那在邏輯上就應該找朱立倫。」

張善政今在節目上大談自己參選總統的心境轉變，他提到，其實去年他表態參選時，鴻海前董事長郭台銘曾說會支持他，所以今年4月他聽到郭董要出來選時感到很意外，但還不至於有「不舒服」的感覺。

張善政說，自己跟郭的背景很像，都是科技，自己的政見如大數據、AI產業等，也都不約而同與郭有一樣的想法，考量郭的財力及與國民黨的關係，當選機率確實比自己高，加上郭跟韓都是非傳統政治人物，他認為當選對台灣都是好事，所以他覺得自己不必一定要參選。

張善政也表示，在國民黨總統初選結果出爐後，韓虛心希望他擔任國政顧問團總召來幫忙國政，如果自己規劃的東西都可以被韓接受，很多理念都可以被實施，邏輯上也就代表自己不必出來選，因此他要跟支持者說聲抱歉，要選的事情在此「告一段落」。對於主持人黃暐瀚進一步追問是否確定不選，張則點頭同意。

至於是否要擔任韓的副手，張善政表示，雙方並沒有談過，而韓也不必承諾他任何事情，這跟擔任顧問團總召是完全獨立的兩件事情。

不過張善政也提到，副手應該要找能幫韓拿到最多選票的人，日前有民調顯示朱立倫是韓的副手人選第一名，他則是第二名，那在邏輯上應該就是要找朱，而且日前趙少康在節目上曾說兩個外省人搭檔參選不適合，如果韓要找本省人搭檔，自己是一半天津、一半台南，其實只符合50%。

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