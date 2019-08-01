時力風暴》林昶佐退黨 人渣文本爆市黨部「盼他選下去」

2019-08-01 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委林昶佐今下午宣布退黨，將以無黨籍身分參選下屆立委，並強調「基於台灣的國家利益，總統候選人支持蔡英文連任」。對此，輔大助理教授「人渣文本」周偉航爆料，林昶佐最熟悉的台北市黨部黨公職都不支持這決定，卻希望林昶佐繼續選下去，「幫台灣派保住那一席」。

林昶佐今宣布即刻退出時代力量，以無黨籍身分投入台北市中正萬華選區立委選舉。談及身為時代力量創黨元老卻選擇退黨，林昶佐一度哽咽，自稱「非常難過」，他強調，希望自己的離開，能促成時力真正面對這些問題。他也透露，因為無法接受黨內路線混沌，因此才會選擇離開。

對此，身兼時力黨代表的周偉航在臉書發文表示，林昶佐退黨一事自己已經有大概的了解，雖然包括林昶佐最熟悉的台北市黨部、黨公職都不支持林昶佐的決定，但還是希望林昶佐能在中正萬華選區好好努力選下去，「幫台灣派保住那一席」。

文章一出引發網友熱議，紛紛留言「他講得很清楚了，時力在考慮可能支持柯文哲，這是他不能接受的。柯文哲這個兩岸一家親的撈仔，光是『考慮支持』就是可笑的，林至少理念很清楚」、「如果時力真考慮支持柯，是蠻適合解散的！反正柯都浮上來組黨了，這時候分道揚鑣顯得很合理！」、「林昶佐台灣立場堅定，戰略觀清楚，台派國會成員不能少了他。」

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