香港網友關注柯文哲組黨 連登仔：這下麻煩大了

2019-07-31 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲籌組新政黨「台灣民眾黨」的消息今日傍晚曝光。在香港「連登討論區」上也幾乎同步轉發了柯文哲組黨並可能參選總統的消息，有超過千名連登仔（該討論區用戶的暱稱）對該消息給予負評，正評僅有50多個，評價可說是一面倒。

根據香港「連登討論區」的發文，發文者以「柯文哲選台灣總統 今舖大獲（這下麻煩大了）」為題發文。在內文中則引述台灣的新聞報導，「台北市長柯文哲，確定在8月6日將成立台灣民眾黨，今天正式告知內政部，猶如選總統起手式，北市府發言表示，將在周四統一說明。」

對於這項消息香港網友的評論相當直接，「這條仆街根本就是共諜」、「賣水果的好有機會贏」、「100%共諜」、「中共真是好怕小英贏」、「死共諜露底了」、「玩完，助攻條泡菜魚」、「囯民党發啦這次，中囯台灣」、「支共用盡方法都要拉蔡英文落台」、「你這樣幫韓國魚助攻啊？」、「扮中立真中共」、「挑！小波浪啦，小英未驚過」。有網友表示，也有網友表示，「台灣rip」、「台灣玩完了」。

截至發稿為止該篇發文共有54個正評，負評則為1471個。

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