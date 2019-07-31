柯文哲組黨 綠營議員分析「最大目的」是…

2019-07-31 23:14

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲組「台灣民眾黨」，預計8月6日台大醫院國際會議中心召開創黨大會，柯文哲創黨一事相當保密，消息曝光引起外界關注，台北市議員簡舒培認為，柯文哲參選機率不大，這次組黨最大目的就是要派立委候選人出來選舉，藉此延續他的政治能量，2022年市長卸任後才不會在政壇消失。

簡舒培說，其實過去一直都有柯文哲要組黨的傳言，也聽聞網紅「RJ流理台」在群組替柯P動員徵黨員，至於選總統，柯文哲目前的民調聲量低，應不可能出來選總統，所以才有組黨的動作，依照選罷法規定，上次選舉總統票、立委票未得到5％，因此柯文哲新創「台灣民眾黨」無法推總統候選人，雖然柯文哲還是能以無黨籍參選總統，但她認為依照目前的情勢機率不大。

簡舒培指出，柯文哲組黨最大的目的就是要派立委候選人出來選舉，希望在立法院得到一定的席次，延續他的政治能量，到2022年市長卸任後，不至於在政壇消失，每個月還能領到中央給得政治補助金，接下來才能夠選2024年總統，這是他選擇組黨的最大原因。

簡舒培認為，柯文哲說不定私下和郭台銘已講好條件，或是想藉著組黨讓郭台銘看到他有組織能力，但柯P應不會和郭董搭配選舉，而是以整個黨支持郭台銘的方式，換取立委席次。

至於柯文哲立委席次可拿多少票，簡舒培認為，目前仍在動態發展中，還不好說，但如果以柯的15％至20％支持度來看，大約有10席的實力，但這也包含了時代力量的支持者。

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