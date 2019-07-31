「中國把觀光客當飛彈在用」 張景森：轉型已降低衝擊

2019-07-31 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕距離2020總統大選只剩不到半年，按照往年經驗中國在選前3、4個月就會開始限縮團客數量，今年更是從8月1日起就暫停申請及核發台灣自由行通行證；對此，行政院政務委員張景森指出，「中國一直把觀光客當作飛彈在使用」，而台灣在蔡政府上台後逐漸轉型觀光結構，轉型至今也降低了中國暫停自由行對我方的衝擊。

據《聯合新聞網》報導，張景森表示，過去馬政府時代，中客佔來台觀光客達40%，但中國市場非我方能操控，且「中國又一直把觀光客當作飛彈在使用，把觀光客變成政治武器」，為避免遭到中國牽制，蔡英文上台後，就轉型此過度依賴中客的觀光結構，如:強化國民旅遊、開他其他國家客源，除了「南向」給予東南亞國家免簽，還有「北向」與俄羅斯、海參崴直航等，減緩少掉的中客衝擊。

張景森指出，早在2015年，中國就曾緊縮中客來台，意圖製造台灣經濟恐慌。此舉讓蔡政府有所警惕，執政後積極轉型，轉型結果顯示，去年來台觀光客不減反增，突破1100萬人次，如果中方沒有突然禁止自由行的話，今年更預估能達到1162萬人次，再創歷史新高。

張景森補充，對比馬政府時代依賴觀光客達40%，去年觀光局統計整年約1100萬人次來台，中客約269萬人次，佔比24%，依賴中客程度減少許多。

張景森評估，去年9月到12月共有37萬中客來台自由行，如果今年底少了37萬，「還OK啦」；今年上半年中客來台36.4萬人次，約可補足下半年的中客減少，不過張景森仍呼籲，觀光是促進人民溝通最好的方法，政府非常歡迎中客來台觀光，「希望他們不要在加碼（緊縮），否則只會加速台灣觀光轉型」。

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