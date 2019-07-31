中國禁自由行來台 學者估影響50到70萬人次

2019-07-31 19:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國今傳突襲禁令，禁止47個可來台自由行的城市發放居民的「赴台個人遊試點」，對此學者認為「弔詭」，估計影響50至70萬來台觀光人次，也提醒政府，注意觀光市場分散的重要性。

中國海峽兩岸旅遊交流協會今在官網公告，「鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市居民赴台個人遊試點，特此公告」，直接大刀停止中客自由行來台，對兩岸觀光旅遊相關產業砸下震撼彈。

對此，台灣師範大學中國大陸研究中心主任范世平表示，中國人的觀光出境被其政府控制，旅行社亦是國營，這波限制自由行中客來台，凸顯這個「被政治力控制的市場」，過去針對韓國也有旅遊限制令，日本釣魚台事件時也限制中客赴日，可見中國只要覺得不滿意，就用限制令掐住。

范世平認為，中客遭限，反而凸顯蔡英文上任後實施的「市場分散」重要性，台灣近年包含韓國、東南亞等旅客，都有很大幅度增加，而綠營2016年起執政後，其實中國團客就漸少，至於2020台灣總統大選，也恐讓中國人自我排斥，影響來台旅遊意願。

范世平分析，自由行旅客消費區域分散，影響可能在廉價旅社、夜市等，遊覽車業者、免稅店等不見得受太大影響；但也認為此時國際局勢中，剛好日本跟韓國之間的關係也不好，兩國人民彼此不願互相旅遊，台灣反而可以加強爭取日、韓遊客。

對於中國直接停掉自由行來台，台北城市科技大學觀光事業系助理教授李奇嶽直言：「弔詭」，認為各界應該嚴肅看待，並分析，這波影響恐減少50到70萬的觀光人次，來台自由行中客約在8月中旬之後就會完全停掉，航空業、旅館業、販賣部門等各種食衣住行、娛樂購物等，通通都被影響，並預估台北市旅館業最嚴重，因為自由行中客約8成都會住台北市，其他縣市人數不明顯。

不具名的學者則說，中國此舉是在幫蔡英文輔選，如早年97台海危機，用飛彈打過來，反而更激化台灣人民，而中國一向把外交觀光當武器，關係好的國家就開放多點遊客去玩，關係不好就遊客少。但直言，如今兩岸兩邊都不好，認為兩岸應和平，台灣則應在大國環伺中取得最大利益，否則對台灣人民不公平。

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