中國愛把觀光客當政治工具 日本7年前有過「零團客」

2019-07-31 18:45

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國官方明起將停發47省市來台自由行通行證，業界估今年8月到明年2月自由行將縮減70萬人次，觀光產值至少蒸發200億元。近幾年中國旅遊人口持續成長，也讓中國政府拿觀光客當成抵制各國的政治工具，例如2012年因日本宣稱擁有釣魚台主權，當時赴日中客較同期減少2成，更出現「零團客」的景象；2016薩德飛彈事件，中國全面禁止中客赴韓；而一國兩制的澳門則因賭博風氣旺盛，中國政府甚至下令限制3個月只能赴澳一次。

業者表示，對中國來說，政治就是旅遊的一部分，中國一直都將觀光客作為達成政治目的的工具，2012年日本政府宣稱擁有釣魚台主權，引起中國政府不滿，大力禁止團客赴日，當時有一段期間，甚至出現零團客的景象，如果有中國旅客說要去日本玩，還會被威脅要潑漆、圍毆等。

2016年薩德飛彈事件，中國全面禁止中客赴韓，當時赴韓團客銳減7成，反而造福鄰近的台灣、日本、東南亞等國家。

2016年5月蔡英文政府上台，又接連在7月發生中客團火燒車事件，當年全年度來台中客人次減少3到4成，從以前平均1個月30幾萬，銳減到一個月僅有20萬人次，最低潮的時候全年僅273萬人次來台，直到今年3月份才開始回溫。

此外，中國對澳門則是因為太多中客喜歡到澳門賭博，中國政府也頒布禁令，限制3個月只能去1次；香港則因過多中客湧入，引起港人反彈，中客赴港意願也大幅降低。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，中國3年前就開始對台進行限縮政策，當時突然從最高點降到最低點，許多業者措手不及，哀鴻遍野，但近3年政府開始經營多元化觀光市場，市場也變得更大，本來選前團客減個1、2成也還好，但現在來這招雖然有點痛，相信業界一定也能挺過去。

黃正聰再次呼籲政府，一定要留意觀光產業的聲音，做業界後盾，只要政府能挺過去，觀光產業就會撐過去。

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