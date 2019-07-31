親柯議員連署支持蔡英文 林亮君：反對兩岸一家親

2019-07-31 16:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕時代力量路線之爭越演越烈，如今又傳出時代力量台北市議員黃郁芬、高雄市議員黃捷等人在黨內連署串連，呼籲表態力挺蔡英文總統。參與連署的親柯北市議員林亮君今天下午受訪指出，台北市長柯文哲沒有提出進一步新的論述的話，時代力量一直以來都反對兩岸一家親。

身兼時代力量決策委員的林亮君表示，每個縣市議員在地方都受到非常多的壓力，黨的路線一直遲遲未能決定，之前只有討論不支持親中的候選人，但大家都很想知道黨的路線，以及跟民進黨的關係，將會在禮拜四召開的決策委員會進一步討論。她坦言原本連署的用意是希望將第一線的聲音傳遞給黨中央，不知為何流出。

林亮君認為，就黨內的選舉路線，甚至更大一點整個黨的在台灣的路線問題，從來都沒有討論過，以至於每次必須表態支持哪位特定候選人的時候，議員或是黨公職人員都很難去理解黨中央的態度，所以希望希望黨中央在這一次決策委員會做一個比較完整個決議跟說明。

她還提到，過去曾喊出國民黨不倒、台灣不會好，2016年民進黨贏得大選，外界以為國民黨要消失了，結果到了2018年九合一選舉，國民黨不但大勝，如今還推出有別於對國民黨認知、跳脫國民黨形象的總統參選人高雄市長韓國瑜，

「這樣的變化，首先是國民黨感受到危機，但也代表它變得更大了」，因此時代力量的角色，要跟誰站在一起併肩作戰，從台灣的歷史脈絡來看，不可能是跟國民黨，如果黨內還有其他顧慮，就算要召開黨內辯論大會也可以，但就是要拿出來討論、確認，否則後面很難談，都是空的。

針對未來柯文哲若組黨或參選總統，林亮君說，對於柯文哲的態度，時代力量從過去到現在一直都非常明確，「在柯市長沒有提出進一步新的論述的話，其實兩岸一家親我們從頭到尾都是反對的，我想這個之前講過很多次了」。

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